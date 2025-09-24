След горещото начало на есента, втората половина на седмицата ще е по-хладна. Ако в сряда дневните температури са в интервала 25-30 градуса, то в четвъртък те ще се колебаят между 22 и 27. Захлаждането ще продължи и в следващите дни, като в събота и неделя максималните пикове в топлите часове ще са между 16 и 21-22 градуса, а сутрините в някои котловини термометрите ще паднат до около и под 10 градуса.

С нахлуването на студен въздух от североизток ще има условия за по-значителна облачност. Валежите в четвъртък ще са с локален характер - най-вече по планините и тук-там по Черноморието.

В петък с напредването на деня и през нощта срещу събота ще вали в Западна България, в отделни точки - временно интензивно.

Астрономическата есен настъпи, кога местим стрелките с час назад

В събота денят ще е с променлива облачност с локални, кратки разкъсвания. Валежите ще са оскъдни. В неделя и понеделник до към ранния следобед, в резултат на развиващ се циклон, с по-голяма вероятност ще вали в Югозападна България. В останалите райони на страната - облачно, почти без валеж.

Първите дни на октомври ще останат хладни с дневни температури от 17 до към 20-22 градуса, сутрин - под 10 градуса. Не са исключени слани. Ще е слънчево с по-динамична облачност по крайбрежието.