В понеделник 22 септември, в 21:19 часа българско време, настъпи астрономическата есен. Това събитие съвпада с есенното равноденствие – моментът в годината, когато денят и нощта са почти равни по дължина. След този момент светлата част на деня постепенно започва да намалява, а нощите се удължават.

Есента в Северното полукълбо обхваща месеците септември, октомври и ноември. Тази част от годината е характерна с постепенното застудяване, пожълтяването на листата и подготовката на природата за зимата. През есента през 2025 г. ще преминем и към зимно часово време – на 26 октомври, неделя, в 4:00 часа стрелките на часовниците ще бъдат преместени с един час назад.

Усещане за късно лято до края на септември

Астрономическата есен е не само природен и научен феномен, но и важен ориентир за много култури по света, които свързват този период с празници на реколтата и символичното равновесие между светлината и тъмнината.

През тази есен небето ще предложи и няколко интересни астрономически явления. Най-яркият метеорен поток – Орионидите, ще достигне своя максимум около 21–22 октомври и ще позволи наблюдение на десетки падащи звезди на час при ясно небе. През ноември ще можем да видим и метеорния поток Леониди, макар тази година да се очаква по-умерена активност. Луната също ще радва наблюдателите – пълнолунията ще бъдат на 7 октомври, 5 ноември и 5 декември. Освен това през есента планетите Юпитер и Сатурн ще бъдат добре видими с просто око в ранната вечер, а Марс ще започне постепенно да се появява на сутрешното небе.

