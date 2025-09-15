Втората половина на септември ще запази усещането за късно лято. Въпреки прохладните сутрини, повечето дни ще са преобладаващо слънчеви. Смущенията ще са кратки с оскъдни, локални валежи.





Учениците тръгват на училище в понеделник призори при свежо време с променлива, разкъсваща се облачност, при температури от 12 до 17 градуса градуса. В първата половина на деня, по преминаващия студен фронт е възможно да има слаби превалявания в Централна България с тенденция те да намаляват и спират. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но кратки превалявания се очакват само по планините. Дневни температури - между 25 и почти 30 градуса.



След слънчев вторник, в сряда отново ще премине студен атмосферен фронт със силни пулсации на прохладен северозападен вятър. В хода на деня валежната зона ще се придвижи бързо от северозапад на изток с кратки валежи, временно интензивни в някои райони на Централна, Северна и Североизточна България, с гръмотевици и риск от градушка.





В последните дни на лятото - от четвъртък до неделя - времето ще е слънчево, с лека, динамична облачност. В първия ден все още ще е ветровито с тенденция поривите да стихват.



Температурите ще са летни във вторник – между 25 и 30 градуса. В сряда, четвъртък и петък ще е по-хладно – рано сутрин в котловините на Западна и тук-там в Централна България термометрите ще отчитат под 10 градуса, а следобед - от 22 до 27-28 градуса. Усещането за лято ще се върне през почивните дни, отново с температури в топлите часове от 25 до 30 градуса.



Първата седмица на астрономическата есен ще е преобладаващо слънчева и суха. Ранните прогнози допускат валежи около календарния край на месеца. Ако тази конфигурация се запази, към 27-30 септември предстои захлаждане с дневни температури между 20 и 25 градуса.



Край морето



За любителите на късното море – обстановката по Черноморието ще предлага доста слънце и през втората половина на септември. С голяма вероятност облаците ще са повече в сряда с кратки, локални валежи, на повече места по северните брегове. Следващата по-динамична обстановка се прогнозира за дните 26-29 септември – отново с по-съществена облачност и превалявания.



Дневните температури ще достигат 25-26 градуса в слънчевите дни. Около преминаването на смущения с валеж и вятър термометърът ще пада до 21-22 градуса. Морето ще се успокои в дните 16-17 септември. След това вълнението ще е по-динамично.

