Почти половината земеделци и селскостопански работници по света са преживявали остро отравяне с пестициди в рамките на една година. Това показва ново изследване, публикувано в списание Frontiers in Public Health. Според анализа всяка година има между 402 и 433 милиона случая на неволно остро отравяне сред хората, работещи в земеделието. При световно земеделско население от около 934 милиона души това означава, че приблизително 46% са засегнати.

The Guardian съобщава, че най-голям брой случаи се очаква в Южна Азия, следвана от Югоизточна Азия и Източна Африка. Най-висока честота сред отделните държави е отчетена в Буркина Фасо, където според оценките близо 84% от земеделците и селскостопанските работници са преживели отравяне с пестициди. Проучването е направено въз основа на публично достъпни данни за периода 2006-2023 г. Авторите отбелязват, че информацията за подобни случаи в много държави остава недостатъчна и призовават за единни правила за тяхното наблюдение и отчитане.

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Изследването изчислява още, че около 11 000 души годишно умират в резултат на отравяне с пестициди, като близо 60% от тези смъртни случаи са в Индия. Междувременно употребата на пестициди продължава да се увеличава. По данни, цитирани в анализа, през 2023 г. в световен мащаб са използвани около 3,8 милиона тона - приблизително два пъти повече спрямо 1990 г. Земеделските работници са най-силно изложени при подготовката и пръскането на препаратите, но контакт може да има и при работа с третирани растения, замърсено оборудване или работно облекло.

Учените и организациите, работещи по темата, настояват за по-бързо ограничаване на най-опасните препарати и за достъп до по-безопасни алтернативи. Изследването разглежда основно острите ефекти - здравословни проблеми, които се появяват непосредствено или скоро след контакт с пестициди. То не включва дългосрочните последици от излагането, нито около 84 милиона деца, които работят в селското стопанство. Експертите посочват и натрупващи се данни за връзка между излагането на пестициди и развитието на заболявания като Паркинсон, което допълнително поставя въпроса за безопасността на хората, които работят ежедневно с препаратите.

Редактор: Ралица Атанасова