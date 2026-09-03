Нови месечни добавки за военните пилоти и значително увеличение на част от допълнителните възнаграждения за военнослужещи, работещи при специфични и високорискови условия, предвижда проект за промени в Наредба № Н-15 на Министерството на отбраната.

Предложенията засягат летателния и авиационния инженерно-технически състав, парашутисти, водолази и военнослужещи, които участват в гасене на пожари, обезвреждане на боеприпаси и други рискови дейности.

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Сред основните промени е въвеждането на нови месечни възнаграждения за пилотите в зависимост от тяхната подготовка. За пилоти на свръхзвукови самолети, придобили подготовка за носене на бойно дежурство по Air Policing, се предвиждат допълнителни 250 евро месечно.

Пилотите на дозвукови реактивни бойни самолети и бойни вертолети, които са подготвени за бойно използване на съответния тип машина, ще могат да получават още 150 евро месечно. По 100 евро са предвидени за пилоти на учебно-бойни реактивни самолети с необходимата подготовка за бойно използване или инструкторски полети, както и за определени пилоти на транспортни и учебни самолети и вертолети.

В мотивите към проекта МО обвързва предложенията с подготовката за бойното използване на новите F-16 Block 70, дежурствата по Air Policing и охраната на българското въздушно пространство в рамките на интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана. Посочени са още авиомедицинската евакуация, транспортирането на органи и хора в критично състояние, операциите по търсене и спасяване и гасенето на пожари от въздуха.

За получаването на част от възнагражденията се въвежда и изискване към летателния състав – минимум 450 часа общ нальот или поне 30 часа нальот през предходната година.

Нова месечна добавка се предлага и за авиационния инженерно-технически състав. Техниците на самолети и вертолети, които са допуснати до самостоятелна работа по авиационната техника, ще получават допълнително по 50 евро.

До 1500 евро за участие в действия при бедствия

Сериозно увеличение е заложено и при възнагражденията за военнослужещи, участващи в непосредствената защита на населението при бедствия. Сумата се предлага да нарасне от 511,30 на 1500 евро.

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Допълнителното възнаграждение за откриване и унищожаване на боеприпаси и взривни вещества пък се увеличава от 92,04 на 300 евро. При дейности в морските пространства сумата за всяка затралена бойна мина се предлага да стане 15 вместо 4,61 евро, а за всеки взривен боеприпас - 400 вместо 138,05 евро.

МО мотивира промените и с натрупания опит от действията на армията при бедствия. Само през 2025 г. в помощ на населението и властите при пожари и наводнения са участвали 1707 военнослужещи и 330 единици техника. При 95 операции по гасене на пожари вертолетите AS-532-AL „Cougar“ са пролетели над 306 часа и са извършили 1350 водохвърляния с общо 2100 кубични метра вода.

Проектът въвежда и ново допълнително възнаграждение за военнослужещите, които гасят пожари от въздуха. За всеки заход при пожар в район до 1000 метра надморска височина ще се изплащат 30 евро, а над тази височина - 40 евро.

Повече пари за парашутисти и водолази

Предвижда се увеличение и на възнагражденията за парашутни скокове. За дневен скок до 3000 метра сумата ще бъде 16 евро, а за нощен - 18 евро. При скокове над 3000 метра са предвидени съответно 25 евро през деня и 35 евро през нощта. Промените обхващат парашутисти, бордни спасители и бордни съпроводители.

Повишават се и парите за работа под вода. При дишане на сгъстен въздух например за час на дълбочина до 30 метра възнаграждението се увеличава от 7,67 на 13 евро, между 30 и 54 метра – от 15,34 на 26 евро, а при дълбочина над 54 метра – от 20,46 на 35 евро. Увеличения са предвидени и при използването на други дихателни газови смеси.

Промяна има и за военнослужещите и цивилните служители в Мобилния КИС модул на НАТО в България. Допълнителното им възнаграждение се предлага да бъде увеличено от 153,39 на 200 евро.

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МО: Рисковете и натоварването се увеличават

В мотивите към проекта Министерството на отбраната посочва, че през 2026 г. продължават рисковете, свързани със сложната геополитическа обстановка и международните конфликти, зачестяващите природни бедствия, възможното въздействие върху сигналите на глобалните системи за навигация и позициониране GNSS/GPS, свободноплаващите морски мини, отклонените ракети и безпилотните морски апарати.

Според ведомството променената среда за сигурност изисква все по-високо ниво на професионална подготовка и води до увеличаване на натоварването върху военнослужещите. Целта на по-високите възнаграждения е да компенсира завишените изисквания и работата при специфични и високорискови условия.

Ако проектът бъде приет, измененията ще влязат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

Редактор: Цветина Петкова