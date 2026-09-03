Стотици хора протестираха в малтийската столица Ла Валета, след като заможен бизнесмен беше признат за невинен като поръчител на убийството на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция.

Присъдата по делото за убийството на Каруана Галиция, извършено с автомобилна бомба през 2017 г., предизвика възмущение сред малтийски граждански организации и международни организации за защита на свободата на медиите.

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Опозиционната Националистическа партия, която организира демонстрацията в сряда вечерта, заяви, че депутатите трябва да бъдат върнати от лятната си ваканция за специално заседание на парламента, на което да бъде обсъден случаят. Часове по-рано магнатът Йорген Фенек напусна съда като свободен човек след произнасянето на присъдата, посрещнат с викове „Убиец“ от част от протестиращите.

До момента петима души са осъдени във връзка с убийството заради доставянето на експлозивите и извършването на убийството. Комитетът за защита на журналистите заяви, че ще продължи да „търси отговорност от всички, замесени в нейното убийство“.

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Европейският център за свобода на печата и медиите заяви, че присъдата изпраща „обезпокоително послание“, докато „Репортери без граници“ (RSF), друга организация, следяща за свободата на медиите, заяви, че е „извън всякакво възмущение“.

„Присъдата означава, че почти девет години след убийството на Дафне Каруана Галиция малтийските власти не са успели да установят и осъдят поръчителя“, заяви RSF в съобщение. „Трябва да бъде постигната пълна справедливост, а малтийските власти трябва да приложат отдавна забавените мерки за защита на журналистите и свободата на медиите“, казват още.

В сряда правителството заяви, че „е взело под внимание“ присъдата и призова за „сдържаност в публичните коментари“ по случая.

Редактор: Никола Тунев