Три дружества проявяват интерес към ремонта на двигателите, с които българските изтребители МиГ-29 трябва да продължат да изпълняват задачи до пълното въвеждане в експлоатация на новите F-16 Block 70. Това става ясно от информацията в Регистъра за обществени поръчки.

Кандидатите са полската Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. и българските „Авионамс“ АД и „Авиостарт“ ООД. Подадените заявления бяха отворени днес, а конкретните предложения на участниците предстои да бъдат обявени.

Процедурата предвижда основен или капитално-възстановителен ремонт на до 10 двигателя РД-33, серия 2, използвани от изтребителите МиГ-29. Целта е да бъде възстановен ресурсът им и да се удължи срокът, в който могат да бъдат използвани между отделните ремонти.

Максималната прогнозна стойност на поръчката достига 17 млн. евро с ДДС. Предвижда се с избрания изпълнител да бъде сключено рамково споразумение със срок от 48 месеца.

Един от кандидатите вече е работил по българските МиГ-29. В края на 2024 г. Министерството на отбраната сключи договор с полската държавна компания Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. за ремонт на шест двигателя за този тип самолети.

Поддържането на МиГ-29 остава необходимо за охраната на българското въздушно пространство в преходния период към новите американски изтребители. Военният министър Димитър Стоянов заяви в края на юли, че самолетите ще продължат да се използват до достигането на пълна оперативна готовност на F-16 Block 70.

Дотогава МиГ-29 трябва да продължат да изпълняват както националните задачи по защита на въздушното пространство, така и ангажиментите на България към съюзниците, включително постоянната мисия по Air Policing.

Редактор: Цветина Петкова