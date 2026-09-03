Американските военни са ескортирали 40 търговски кораба, превозващи общо 18 милиона барела петрол през Ормузкия проток. Това е най-мащабната подобна операция от началото на войната преди малко повече от шест месеца, съобщава CNN, позовавайки се на двама американски представители, запознати с действията.

Операцията е проведена във вторник, докато САЩ и Иран са си разменяли нова серия от удари.

Преди началото на войната през Ормузкия проток са преминавали приблизително 20 милиона барела петрол дневно. Стратегическият воден път е от ключово значение за световните енергийни доставки.

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При операцията американските сили са използвали въздушни, морски и космически средства. Едновременно с ескортирането на търговските кораби те са атакували ирански способности за нанасяне на удари срещу плавателни съдове и са отблъсквали вълни от атаки с дронове, твърдят източниците на CNN.

Американските сили са неутрализирали и противокорабни крилати ракети по време на операцията, посочва един от официалните представители.

Според CNN Вашингтон в момента е съсредоточил военната си стратегия върху района на Ормузкия проток. Приоритетите включват удари по цели около стратегическия воден път, военен ескорт на търговски кораби и продължаване на морската блокада на иранските пристанища.

Тези действия са част от усилията на администрацията на Доналд Тръмп да засили икономическия натиск върху ръководството в Техеран, посочват източниците на американската медия.

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Въпреки успешната операция американските власти не очакват бързо разрешаване на конфликта. Енергийните компании също продължават да подхождат предпазливо към преминаването през протока заради сериозните рискове за корабите дори когато те са придружавани от военни сили.

Високите цени на енергията междувременно продължават да оказват влияние върху световните финансови пазари, включително върху пазара на облигации.

Други цели, обявени по-рано от президента Доналд Тръмп, включително операциите срещу елементи от иранската ядрена програма, засега са преместени на по-заден план, твърди един от източниците на CNN.

По думите му Централното командване на САЩ е получило указания да съсредоточи усилията си върху Ормузкия проток и върху възпрепятстването на петролни доставки от и към иранските пристанища.

Редактор: Цветина Петкова