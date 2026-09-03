Министерството на здравеопазването ще премахне зам.-директорите и главните секретари на 28-те Регионални здравни инспекции, а функциите по общата администрация ще бъдат централизирани към ведомството. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова.

Тя обясни, че Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани, а ще продължат да функционират като териториални структури, които ще се концентрират върху специализираната си дейност. Чрез тази административна реформа се очаква да бъдат освободени щатове, свързани с заместникдиректорските и секретарските позиции, но окончателните промени ще зависят от законопроекта и процедурата по приемането му.

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„Целта на тази част от инспекционната реформа е да бъде оставено толкова пространство на регионалните здравни инспекции, така че да се фокусират върху специализираните си дейности“, посочи здравният министър. Тя подчерта, че специализираните звена в инспекциите ще продължат да работят, а реформата засяга основно общата администрация.

Предвижда се и надграждане на информационните системи, използвани от РЗИ, с цел повече административни процеси да бъдат автоматизирани. Предстои законопроектът да бъде публикуван за обществено обсъждане, преди реформата да бъде внесена за окончателно приемане.

Здравната реформа предвижда още редица промени в административен план. Предстои евентуално закриване на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти като самостоятелно юридическо лице. Експертите и специализираната му дейност отново ще преминат към Министерството на здравеопазването. Предвижда се още обединяване на Националния център по обществено здраве и анализи и Националния център по радиобиология и радиационна защита в една структура - Национален център по обществено здраве и радиационна защита.

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Промени са заложени и при медицинската експертиза. Регионалните картотеки на медицинската експертиза, които в момента са към РЗИ, ще преминат към Националната експертна лекарска комисия. Районните центрове по трансфузионна хематология също се предвижда да бъдат обединени в единен Национален център за трансфузионна хематология.

Сред останалите мерки е съкращаването на общо 440 щатни бройки в системата на здравеопазването. Според доклад на здравния министър основната част от тях са незаети - 160 са в администрацията, а останалите 280 са в други звена, сред които центровете за спешна медицинска помощ и националните центрове.

Предвижда се и създаването на единен електронен регистър на лечебните заведения в Националната здравно-информационна система. В него ще бъдат обединени публичните регистри, които в момента се поддържат от Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Предлага се и промяна, която да улесни младите лекари в системата на здравния контрол - държавните здравни инспектори ще могат да работят и по срочен трудов договор, докато придобиват медицинска специалност.

Процедурата по обществено обсъждане ще продължи до 17 септември, а приетите промени трябва да влязат в сила от първия ден на 2027 година.