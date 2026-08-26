Регионалните здравни инспекции няма да бъдат закривани при подготвяната административна реформа в здравеопазването. Те ще продължат да изпълняват досегашните си функции, но ще бъдат преобразувани в териториални дирекции. Това заяви здравният министър Катя Ивкова.

По думите ѝ една от основните цели на промените е да се намали административната тежест и да се насочи повече ресурс към специализираната дейност и експертизата в системата. „Няма да бъдат закривани РЗИ. Те ще бъдат териториални дирекции и ще си имат пълните функции, както и сега“, подчерта Ивкова.

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Една от съществените промени ще бъде свързана с обществените поръчки. Регионалните инспекции вече няма да бъдат самостоятелни възложители по Закона за обществените поръчки. Предвижда се и въвеждането на споделени услуги за част от дейностите на общата администрация.

Това означава функции, свързани със счетоводство, правно обслужване и финанси да не бъдат поддържани в сегашния им обем във всяка отделна структура. Според министъра по този начин могат да бъдат въведени и единни стандарти за работа в администрацията.

Ивкова посочи, че в момента в регионалните здравни инспекции има над 230 свободни щатни бройки. Тя обаче подчерта, че реформата няма да представлява механично съкращаване на незаети позиции. „Една административна реформа не означава просто механично да се съкращават свободни щатни бройки“, заяви здравният министър. По думите ѝ целта е специализираната администрация да бъде укрепена, така че да може да изпълнява по-ефективно контролните си функции.

Предстои предложенията да преминат през обществено обсъждане. Ивкова обяви, че проектът за промени в Закона за здравето, чрез който трябва да бъде реализирана реформата, се очаква да бъде публикуван за обществено обсъждане още в четвъртък. Тя увери, че становищата и предложенията на заинтересованите страни ще бъдат разгледани.

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка

Здравният министър отхвърли и твърденията, че предприетите кадрови и структурни промени представляват „чистка“. „Чистка няма. За нас е важно всеки държавен служител да работи за държавата“, каза Ивкова.

Предстоят промени и заради вътреболничните инфекции

Като друг проблем в здравната система министърът открои вътреболничните инфекции. Тя припомни, че България е получавала критики от ОИСР по отношение на нивата им, и съобщи, че се подготвят допълнителни действия.

На въпрос каква ще бъде следващата стъпка Ивкова заяви: „Съвсем скоро ще разберете, защото ще променяме медицински стандарти“. Тя не уточни кои стандарти ще бъдат засегнати и какви конкретни изисквания ще бъдат въведени.

Ивкова за оставката на доц. Ангел Кунчев

Министърът коментира и подадената оставка на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев. Тя подчерта, че решението му не бива да се разглежда като оценка или „присъда“ над подготвяната административна реформа.

Ивкова изрази уважение към професионалния опит и приноса на Кунчев към здравната система, като посочи, че негово право е да напусне поста.

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По повод информацията, че Кунчев е предлагал критерии за оценка на вътреболничните инфекции, министърът заяви, че такива предложения не са ѝ били представяни откакто е начело на ведомството. Тя ще ги изиска от дирекция „Обществено здраве“, за да бъдат разгледани от настоящото ръководство.

Все още не е обявено кой ще изпълнява функциите на главен държавен здравен инспектор. Ивкова увери, че такъв човек ще има и името му ще бъде съобщено допълнително. По думите ѝ очакванията към бъдещия титуляр са за „ангажираност, професионализъм и работа в полза на обществения интерес“.