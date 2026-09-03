Единадесет души получиха смъртни присъди във Виетнам по обвинения за трафик на наркотици, пренесени от Франция в тубички от паста за зъби. Общо 227 души бяха признати за виновни в един от най-мащабните колективни съдебни процеси в историята на страната.

Сред осъдените 19 души получиха доживотен затвор. Останалите обвиняеми ще излежават наказания, вариращи от 18 месеца условно до 29 години лишаване от свобода. Ръководителят на престъпната мрежа бе осъден на смърт задочно.

Иззеха близо килограм наркотици при акция в София

Разследването започна в началото на 2023 година, когато граничните служби на летището в Хошимин откриха 11 килограма синтетични наркотици. Дрогата била скрита в 150 тубички от паста за зъби, превозвани от четирима служители на авиокомпанията „Виетнам Еърлайнс”. Срещу екипажа не бяха повдигнати обвинения, тъй като властите прецениха, че те не са знаели за скритото съдържание на пратката.

Според местните медии служителите се съгласили да пренесат стоките срещу заплащане от около 450 долара. Разбитата престъпна мрежа е включвала и виетнамски граждани, живеещи във Франция.

Виетнам е известен със своите изключително строги закони срещу наркотрафика. През 2024 година за подобни престъпления на смърт бяха осъдени други 27 души, пренасяли стотици килограми забранени субстанции от Камбоджа.

Редактор: Мария Барабашка