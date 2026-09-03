Злонамереното отношение на Русия се разпростира отвъд границите на Украйна – кибератаки, нарушения на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства и опити за подкопаване на нашите демокрации. Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна колкото дълго е необходимо, докато справедлив и траен мир не бъде постигнат. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи - а напротив - ще увеличи натиска спрямо Русия, докато Русия спре с убийствата и покаже истински ангажимент за мир. Това заяви в София председателят на Европейския съвет Антонио Коща, който е на посещение у нас.

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В изявлението си Коща подчерта това, че сигурността на Европа обхваща и разширението. По думите на председателя на Европейския съвет Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат и трябва да бъдат в Европейския съюз. Той заяви, че това е една инвестиция, която ЕС трябва да направи, а всяка държава трябва да изпълни необходимите реформи и предишно поетите ангажименти.

Радев към Коща: България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на общата сигурност

Снимка: Снимка: Минко Чернев/БТА

"Същевременно е важно и ние да изпълним нашата роля, да участваме в конструктивен диалог с тях, признавайки напредъка, когато има такъв. Трябва да продължим да работим заедно за Украйна. Нашата решителност за подкрепа за Украйна, докато тя се отбранява и се стреми към справедлив и дълготраен мир, остава непоколебима", категоричен бе Коща.

Председателят на Европейския съвет посочи, че 2026 г. бележи важен етап за България заради присъединяването на страната ни към еврозоната. По думите му 2026 г. е решителна и за Европа, тъй като до края на годината трябва да бъде одобрен дългогодишният бюджет за периода до 2034 г. Коща добави, че това е основополагащо за гарантиране на продължаващите инвестиции от 2028 г. нататък.

По думите му това е основен елемент от дневния ред на неговите дискусии с лидерите във всяка столица, която посещава тази година. "Трябва ни европейски бюджет, който отговаря на нашите амбиции и осигурява средствата да изпълним нашите общи приоритети", каза Коща и добави: "Новата реалност изисква нов подход към нашия общ бюджет с нова структура и нов начин на разпределение на ресурсите, защото по-голямата част от бюджета на ЕС идва от националния принос. Ние трябва да гарантираме, че остава националният принос в разумни рамки, затова договарянето на нови източници на средства в ЕС е от ключово значение."

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Снимка: Снимка: Минко Чернев/БТА

"Знаем, че няма да е лесно, но осъзнаването на натиска, под който сме изправени, и нуждата да действаме бързо, както и разбирането за това от лидерите, с които съм се срещал, ми дават положителна вяра и надежда", допълни Антонио Коща.

От своя страна премиерът Румен Радев приветства с добре дошъл в София председателят на Европейския съвет. "Проведохме поредната си много ползотворна среща с открит, задълбочен диалог с председателя на Европейския съвет по важни въпроси от европейския дневен ред", каза министър-председателят.

"Европа днес е изправена пред много и различни кризи, а това заставя всички нас, страните членки, да бъдем постоянни, да имаме силната воля и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем тези кризи. В рамките на днешната дискусия ние обсъдихме въпросите, свързани с многогодишната финансова рамка, с разширяването на ЕС, с гарантирането на сигурността на Европа в днешните предизвикателни времена, с европейския технологичен суверенитет, с бързото навлизане на ИИ във всички области на обществения и икономическия живот", заяви Радев.

"Когато говорим за многогодишната финансова рамка, трябва да признаем, че това е голямо изпитание за ЕС, защото имаме високи амбиции за постигане на множество цели, но ресурсите са ограничени и разбираме напълно и подкрепяме визията на ЕС да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността на ЕС. Но това не трябва да става за сметка на финансирането на важни политики - като политиката за разширяване, политиката за сближаване и селскостопанската политика, които гарантират единството на съюза", каза министър-председателят.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на посещение в България

"Това, което дискутирахме с Антонио Коща, е как да направим така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно в годините, така че всички държави членки да имат равен достъп до големия кохезионен фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично и промишлено развитие", каза Радев.

Премиерът допълни, че е предложил на председателя на Европейския съвет да се мисли за нов термин - индустриална кохезия. "Да не говорим само за кохезия, както е до момента - класическата кохезия по социални програми, по инфраструктура, а такава кохезия, която да дава възможност на всички страни членки да участват равностойно в технологичното и индустриалното развитие на Европа, защото, ако не го постигнем, процесите на фрагментация именно в областта на високите технологии и индустриите с висока добавена стойност ще продължат да се задълбочават", заяви Радев.

Министър-председателят добави, че всички предизвикателства, пред които сме изправени в областта на сигурността, изискват да обединяваме нашите усилия - научни, технологични, индустриални. "И България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата обща сигурност, а тя се крепи на нови програми и нови инициативи. България работи активно за укрепване на своята индустриална база, за развитие на своята отбранителна наука, така че да имаме наистина един активен принос, за да имаме и по-сигурна, и по-силна Европа", добави той.

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По думите му важен елемент от развитието на ЕС е да се работи за по-голяма свързаност - енергийна, транспортна, дигитална. "Много се радвам, че с председателя на Европейския съвет намираме много общи идеи за бъдещото развитие на тази свързаност и България като изключително важен елемент в тази верига на европейска свързаност. Ще направим така, че с помощта на Европейския съюз да подобрим нашата шосейна и железопътна свързаност, за да не се превръща България в зона, в която да имаме намалена пропускливост на всички тези огромни потоци, които ни очакват в бъдещето", каза Радев. Премиерът отбеляза, че вече се говори за зелени енергийни коридори и от Северна Африка, и от Каспийския регион, като всички те отново минават през България. Той акцентира и върху дигиталните коридори, които също минават през страна ни.

Премиерът добави още, че друга важна тема в дискусията днес е била темата за разширяването на ЕС. "Господин Коща знае прекрасно, че България е силен двигател за интеграцията на страните, съседни на ЕС, особено на Западните Балкани, като елемент на разширяване на пространството на мир и просперитет в Европа. Но също така той знае, че ние държим това разширяване да не бъде подчинено на конюнктурни геополитически процеси, а да се базира на принципа на собствените заслуги", добави той.

Припомняме, че визитата на Антонио Коща е част от обиколката на всички столици на страните от Общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев.

Целта на ежегодната „Обиколка на столиците“ е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.

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Редактор: Ивета Костадинова