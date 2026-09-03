Последните нарушения на румънското въздушно пространство, както и инцидентите с морски дронове, са „дълбоко тревожни“. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в четвъртък в двореца „Котрочени“ в Букурещ, предаде „Аджерепрес“.

Изявлението беше направено по време на съвместна пресконференция с президента Никушор Дан в контекста на разговорите за сигурността на Румъния.

„Искам да изразя признателността си за силния ангажимент на Румъния към защитата на европейската сигурност. За всички европейци е ясно, че нашата обща сигурност е тясно свързана със сигурността на източната граница, включително на Черно море. Последните нарушения на румънското въздушно пространство, както и инцидентите с морски дронове, са дълбоко тревожни“, каза Коща.

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„Ще продължим твърдо да подкрепяме Румъния, защото разбираме, че сигурността на Румъния е сигурността на Европа като цяло. Единството ни в подкрепа на Украйна няма да бъде разрушено от опитите на Русия да ни сплашва или разделя. Приветствам непоколебимата подкрепа на Румъния за Украйна. Трябва да бъдем единни в усилията си за справедлив и траен мир“, добави председателят на Европейския съвет.

Той изрази благодарност за „силната подкрепа, която Румъния оказва на Молдова по пътя ѝ към интеграция в ЕС“, като добави, че „всяко разширяване е направило Европа политически и икономически по-силна“.

Антонио Коща заяви, че очаква Румъния да продължи да допринася за европейската солидарност. „Нашето единство е най-голямата сила, с която разполагаме, особено в контекста на настоящата сложна политическа ситуация“, каза председателят на Европейския съвет.

Редактор: Ивета Костадинова