ЕС обмисля отпускането на до 100 милиарда евро от следващия си бюджет за нова програма за сътрудничество с Украйна, обяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в интервю за агенция Укринформ.

Той отбеляза, че новият политически сезон в ЕС, който започва през септември, ще бъде белязан от приемането на следващия много важен бюджет на Европейския съюз и от напредъка в процеса на разширяване по отношение на Украйна, Молдова и Западните Балкани, предава БТА.

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Относно финансирането в подкрепа на Украйна в следващия бюджет Коща каза: "В момента това се обсъжда между държавите членки, но предложението на Европейската комисия включва нова програма за сътрудничество с Украйна на стойност до 100 млрд. евро".

Както съобщи по-рано Укринформ проектобюджетът на ЕС за периода 2028-2034 г. предвижда рекордно висока разходна част от около 2 трилиона евро.

Редактор: Ина Григорова