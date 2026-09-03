Страните членки трябва да бъдем постоянни и да търсим работещи и рационални решения, за да преодолеем кризата. Обсъдихме въпросите, свързани с финансовата рамка, с разширяването на ЕС и гарантирането на сигурността на Европа. Това заяви премиерът Румен Радев след срещата си с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

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"Многогодишната финансова рамка е голямо изпитание за ЕС, имаме високи амбиции за множество цели, но ресурсите са ограничени. Подкрепяме визията на Европейския съвет да има силен фокус върху конкурентоспособността и сигурността в Съюза. Това обаче не трябва да става за сметка на политиката за разширяване, сближаване и селскостопанската политика, които гарантират единството на ЕС", подчерта министър-председателят.

Снимка: БГНЕС

"Дискутирахме как да направим така, че необходимостта от по-голяма конкурентоспособност да може да се разпределя правилно в годините, така че всички страни членки да имат равен достъп до големия кохезионен фонд, до важните инструменти на фонда. Трябва да обединяваме нашите усилия - научни, технологични и индустриални, и България допринася активно по основната визия на ЕС за повишаване на нашата обща сигурност. Работим активно за укрепване на своята индустриална база. Трябва да работим за по-голяма свързаност – транспортна, енергийна, дигитална. Радвам се, че с председателя на ЕС намираме общи идеи за бъдещото развитие на тази свързаност", каза в началото на общото им изявление Радев.

Той подчерта, че Антонио Коща разбира и е двигател на процесите, свързани със зелените енергийни коридори от Африка и Каспийския регион, които минават през България. "Радвам се, че ще работим заедно с него, така че България да бъде във фокуса на ЕС за по-голяма свързаност за в бъдеще", подчерта премиерът.

София е силен двигател за интеграция на Западните Балкани, като държи разширяването да се базира на собствените заслуги, посочи Радев. Той благодари за разбирането на Антонио Коща.

Антонио Коща: Заплахите от Русия няма да намалят решителността ни да подкрепяме Украйна

От своя страна председателят на Европейския съвет заяви, че злонамереното отношение на Русия се разпростира отвъд границите на Украйна – кибератаки, нарушения на критична инфраструктура, дронове в нашите въздушни пространства и опити за подкопаване на нашите демокрации. "Заплахите и сплашването от страна на Русия няма да намалят нашата решителност да подкрепяме Украйна колкото дълго е необходимо, докато справедлив и траен мир не бъде постигнат. Русия трябва да разбере, че Европа няма да отстъпи - а напротив - ще увеличи натиска спрямо Русия, докато Русия спре с убийствата и покаже истински ангажимент за мир", подчерта той.

В изявлението си Коща припомни, че сигурността на Европа обхваща и разширението. По думите на председателя на Европейския съвет Украйна, Молдова и Западните Балкани принадлежат и трябва да бъдат в Европейския съюз. Той заяви, че това е една инвестиция, която ЕС трябва да направи, а всяка държава трябва да изпълни необходимите реформи и предишно поетите ангажименти. "Същевременно е важно и ние да изпълним нашата роля, да участваме в конструктивен диалог с тях, признавайки напредъка, когато има такъв. Трябва да продължим да работим заедно за Украйна. Нашата решителност за подкрепа за Украйна, докато тя се отбранява и се стреми към справедлив и дълготраен мир, остава непоколебима", категоричен бе Коща.

Председателят на Европейския съвет посочи, че 2026 г. бележи важен етап за България заради присъединяването на страната ни към еврозоната. По думите му 2026 г. е решителна и за Европа, тъй като до края на годината трябва да бъде одобрен дългогодишният бюджет за периода до 2034 г. Коща добави, че това е основополагащо за гарантиране на продължаващите инвестиции от 2028 г. нататък.

Според него това е основен елемент от дневния ред на неговите дискусии с лидерите във всяка столица, която посещава тази година. "Трябва ни европейски бюджет, който отговаря на нашите амбиции и осигурява средствата да изпълним нашите общи приоритети", каза Коща и добави: "Новата реалност изисква нов подход към нашия общ бюджет с нова структура и нов начин на разпределение на ресурсите, защото по-голямата част от бюджета на ЕС идва от националния принос. Ние трябва да гарантираме, че остава националният принос в разумни рамки, затова договарянето на нови източници на средства в ЕС е от ключово значение", заяви председателят на Европейския съвет.

"Знаем, че няма да е лесно, но осъзнаването на натиска, под който сме изправени, и нуждата да действаме бързо, както и разбирането за това от лидерите, с които съм се срещал, ми дават положителна вяра и надежда", допълни Антонио Коща.

Редактор: Калина Петкова