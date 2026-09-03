Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на посещение в България.

Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от Общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев.

Председателят на Европейския съвет пристига в България на 3 септември

Целта на ежегодната „Обиколка на столиците“ е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.

Редактор: Никола Тунев