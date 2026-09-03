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Той е тук по покана на премиера Румен Радев
Председателят на Европейския съвет Антонио Коща идва на посещение в България.
Визитата му е част от обиколката на всички столици на страните от Общността, като той е у нас по покана на премиера Румен Радев.
Председателят на Европейския съвет пристига в България на 3 септември
Целта на ежегодната „Обиколка на столиците“ е председателят на Европейския съвет да разбере позициите на държавните и правителствените ръководители, особено по отношение на следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, така че до края на годината страните членки да успеят да постигнат съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.Редактор: Никола Тунев
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