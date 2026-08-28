Председателят на Европейския съвет Антониу Коща ще пристигне в София на 3 септември за среща с българския премиер Румен Радев. Визитата е част от обиколката му в столиците на държавите членки на Европейския съюз.

Основна тема на разговорите ще бъде дневният ред на ЕС, като специален акцент е поставен върху следващия дългосрочен бюджет на Съюза. Срещите имат за цел и подготовката за предстоящите заседания на Европейския съвет и международните форуми на високо равнище.

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Посещението в България е предвидено за втория ден от новия етап на обиколката. На 3 септември Коща първо ще разговаря с румънския президент Никушор Дан в Букурещ, след което ще пристигне в София за срещата с Румен Радев. По-късно същия ден той ще бъде в Атина за разговор с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис.

Втората седмица от обиколката започва на 2 септември, когато председателят на Европейския съвет ще посети Люксембург, Загреб и Будапеща. Ден след визитата си в България Коща ще разговаря с лидерите на Кипър и Словения.

Първият етап от европейската му обиколка включваше посещения в Братислава, Талин, Вилнюс, Рига и Прага.

На 5 септември Коща ще участва и във форума в Чернобио, Италия, където ще произнесе основна реч на тема „Европа в света“. Ежегодната среща събира политически лидери, представители на институциите, академичните среди и бизнеса.

Програмата за следващия етап от обиколката на председателя на Европейския съвет ще бъде обявена на 4 септември.

Редактор: Цветина Петкова