Отведената от полицията в Струмяни била задържана преди време по разследване за убийство. Тя била заподозряна за поръчител на жестокото убийство на мъжа, с когото живеела на съпружески начала. Това заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев преди изслушването му в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

„Има пропуски в цялостната организация при посещението на премиера в Струмяни. Мястото на областния директор е на терен - лично трябва да ръководи хората си. Полицаите нямали бодикамери. Имало основания да бъде проверена въпросната дама. Това не е първият ѝ сблъсък с полицията. Поведението ѝ било странно, не разполагала с документи, но не се е налагало задържане, това е грешно решение. Областният директор не е докладвал за този случай нито на мен, нито на главния секретар“, посочи Демерджиев. И допълни, че е възложено подробно изследване на случая от страна на Инспектората на МВР.

Задържаха жена при визитата на Радев в Струмяни, премиерът разпореди проверка (ВИДЕО)

Според данните на министъра продължава разследването на въпросното убийство. „Госпожата имала нееднократно досег с полицията, а когато такъв човек се намира до охраняван от НСО, нормално е да се подходи внимателно, но въпреки това действията на полицаите на място и на ръководителите им не са адекватни“, категоричен беше Демерджиев.

Припомняме, че на 26 август Гергана Петрова беше принудително отведена в районното управление по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. На видео се вижда как трима полицейски служители се опитват да качат Петрова в служебен автомобил, докато тя настоява, че не е извършила нарушение. „Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село“, повтаря екоактивистката. „Няма да влизам в колата, оставете ме да се прибера вкъщи при детето си“, настоява тя. На кадрите се чуват и присъстващи граждани, които питат служителите защо я отвеждат и заявяват, че според тях полицията няма право да го прави.

По-късно от МВР разпространиха позиция за случая. Според ведомството полицейските служители са се намесили след искане за съдействие от Националната служба за охрана. По информация на НСО жената се опитала да влезе в специално обособена зона за журналисти. Служителите няколко пъти поискали от нея да представи документ за самоличност и журналистическа карта. Според официалната версия тя не го направила, след което от НСО потърсили съдействие от органите на МВР с цел гарантиране на безопасността.

Демерджиев за случая в „Драгалевци“: Намерени са части от две заглушаващи устройства

Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че при случая със заглушаването на GPS сигнал в столичния квартал „Драгалевци“ става дума за две устройства - едното се намирало в сграда, а другото било монтирано в автомобил.

Мощният GPS заглушител бил в джип на собствениците на имота в „Драгалевци” (СНИМКИ)

По думите му части от устройствата впоследствие са били иззети, но липсата на цялостен заглушител сред веществените доказателства не означава, че подобна техника не е била на мястото и не е работила. „Снети са части от тези устройства, но това не означава, че не е имало устройства и че не са действали. Напротив“, заяви Демерджиев. Той посочи, че служители на Комисията за регулиране на съобщенията са установили работещо устройство и са регистрирали въздействието му върху сигнала.

По думите му МВР ще продължи да издирва липсващите части от двете устройства. Демерджиев подчерта, че полицията ще действа по същия начин и при други случаи, при които бъде установено използването на подобна техника в нарушение на закона.

Министърът коментира и въпроса дали е имало достатъчно време части от устройствата да бъдат премахнати преди пристигането на полицията. По думите му служителите на КРС били на място около половин час преди полицейските екипи. На въпрос дали този период е достатъчен за отстраняване на техника Демерджиев отговори утвърдително и уточни, че става дума за голям комплекс с множество помещения, част от които били заключени и впоследствие са отваряни едно по едно.

Вътрешният министър заяви, че няма съмнения за изтичане на информация от МВР в този период. Въпреки това на Дирекция „Вътрешна сигурност“ е възложено да извърши проверка на случая.

Според Демерджиев организацията на първоначалните действия можело да бъде различна, но той подчерта, че на този етап те не са били ръководени от полицията. Министърът отправи и критики за начина, по който районът е бил охраняван в миналото. „Ние не дължим обяснение за действията си. Обяснение дължат тези, които години наред държаха патрулките пред това заведение“, заяви той.

Редактор: Цветина Петкова