Министерството на образованието и науката публикува резултатите от матурите през сесия август-септември. Зрелостниците могат да направят справка в системата.

На този фон 33 изпитни работи от държавния зрелостен изпит по български език и литература са анулирани заради установени идентични отговори. Случаите са от поправителната сесия.

Мярката, която позволява анулиране на работи при установено еднакво съдържание в част от задачите със свободен отговор, беше въведена за първи път по време на майската изпитна сесия.

МОН публикува резултатите от матурите, 100 от тях - с идентично съдържание

Промяната в Наредбата за оценяване на резултатите от обучението има за цел да ограничи възможността зрелостници да получават оценки за отговори, които не са резултат от собствените им знания. Според МОН по този начин се защитава и трудът на учениците, които се подготвят добросъвестно за изпитите.

Зрелостниците, чиито работи са анулирани, не губят възможността да завършат. Те ще могат отново да се явят на държавния зрелостен изпит по време на следваща изпитна сесия.

Над 5700 ученици се явиха на матурата по български език и литература на 21 август. В лятната сесия участват зрелостници, които не са били допуснати до предишни изпити, пропуснали са ги по различни причини или са получили слаба оценка на предходен държавен зрелостен изпит.

Най-добрите от 2008 г. досега: МОН публикува резултатите от матурите

На втората задължителна матура по профилиращ предмет са се явили 1138 зрелостници, а още 209 са положили допълнителни изпити.

Резултатите от матурите вече са публикувани в системата на МОН. В рамките на следващите три работни дни зрелостниците имат право да се запознаят и с оценените си индивидуални изпитни работи в училищата, в които са завършили XII клас.

Редактор: Цветина Петкова