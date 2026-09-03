Снимки: Агенция "Митници"
Александър Димитров поема временно ръководството
Александър Димитров поема временно ръководството на Териториална дирекция „Митница Пловдив“. Той беше представен пред служителите от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков по време на посещението му в дирекцията.
Димитров има повече от 26 години професионален опит в митническата администрация. Кариерата му започва като митнически инспектор, а впоследствие преминава през различни ръководни позиции в системата.
Стефан Бакалов е новият зам.-директор на Агенция „Митници“
Сред тях е постът началник на Митническо бюро София - Запад (Илиянци), определяно като най-голямото митническо бюро в страната. Димитров е бил и директор на Териториална дирекция „Митница Варна“.
Преди назначаването си начело на пловдивската митница той е заемал длъжността държавен инспектор на Митнически пункт „Калотина“.Редактор: Цветина Петкова
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