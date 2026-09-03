Започва мащабната реставрация на Паметника на свободата на връх Шипка. От днес монументът затваря врати за посетители и ще остане недостъпен до приключването на консервационните и ремонтните дейности, съобщи кореспондентът на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

За изпълнението на строителните дейности са предвидени до 642 календарни дни. Заради суровите климатични условия в района на Шипченския проход обаче ще се работи само между 1 април и 31 октомври в рамките на три последователни години. Това е периодът, в който достъпът до монумента и работата на открито са най-безопасни.

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Един от най-сериозните проблеми на Паметника на свободата е проникването на влага. Именно отстраняването му ще бъде сред основните задачи на реставрацията. Намесата ще обхване както фасадата, така и вътрешността на сградата.

Ще бъдат обновени фугите между каменните блокове по фасадите, а във вътрешните пространства ще бъдат премахнати натрупаните през годините изолационни материали и шпакловки. Целта е отново да бъде разкрит автентичният каменен градеж и той да се превърне в част от обновения облик на интериора.

Предвижда се възстановяване на оловните обшивки на монумента и изграждане на нови инсталации. Основно ще бъде ремонтирано и стълбището към северния вход, а вратите на входа и костницата ще бъдат реставрирани.

Паметникът ще получи и собствен генератор, който трябва да осигурява работата на системите и инсталациите при прекъсване на електрозахранването. Заради ремонта сегашната постоянна експозиция ще бъде демонтирана, а експонатите ще бъдат прибрани във фондохранилището на музея. След приключването на реставрацията посетителите ще видят изцяло обновена постоянна експозиция под името „Шипченска епопея“.

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Новата изложба ще предлага повече информация, допълнителни витрини и експонати, както и възможност чрез QR кодове посетителите да получават по-подробен разказ за събитията.

Д-р Ангелов подчерта, че историческият разказ за Руско-турската освободителна война, отбраната на Шипченския проход и Българското опълчение няма да бъде променян или заличаван. Напротив – намерението е той да бъде разширен с допълнителни и по-малко познати факти. Най-ценните експонати от досегашната експозиция също ще бъдат върнати в обновения паметник.

Реставрацията започва непосредствено преди две важни годишнини – през 2027 г. се навършват 150 години от Шипченската епопея, а през 2028 г. – 150 години от Освобождението на България. Въпреки че самият Паметник на свободата ще бъде затворен, от ръководството на музея уверяват, че честванията няма да бъдат прекратени.

Причината е, че историческият комплекс на Шипка не се изчерпва с монумента. На територията на бойното поле има още 26 паметника и паметни знаци, където могат да бъдат организирани проявите за отбелязване на годишнините.

Редактор: Цветина Петкова