74-годишен мъж от окръг Харгита в Румъния бил нападнат от мечка и откаран по спешност в болница, по информация на Полицейския инспекторат на окръг Муреш, предаде кореспондентът на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

Инцидентът станал, след като автомобилът, в който мъжът се возил, ударил внезапно изскочилото на платното диво животно. Човекът излязъл, за да провери ситуацията и в този момент бил нападнат. Другият пътник, 48-годишен мъж от окръг Харгита, се намесил, за да спаси пострадалия, като успял да прогони мечката с помощта на крик от автомобила. Впоследствие дивото животно загинало.

Мечка нападна българин в Румъния, мъжът е опериран

Полицията в Муреш продължава разследването по случая, за да установи точно обстоятелствата около инцидента и да предприеме необходимите законови мерки.

Преди седмица мечка откъсна бронята на автомобил, докато той беше заседнал в задръстване на планинския път Трансфъгърашан в Румъния. В страната има близо 13 000 мечки – три пъти повече от оптималния брой за популацията. В резултат на това все повече мечки слизат от планините и навлизат в населени места.

Мечка откъсна бронята на кола в задръстване на пътя Трансфъгъръшан в Румъния (ВИДЕО)

Наскоро, по време на колоездачната обиколка на Сибиу, мече изскочи внезапно, само на няколко метра от колоездачите. В края на месец май български турист бе нападнат от мечка на планински път в Румъния, след като ѝ хвърлил храна.

Редактор: Цвета Лазаркова