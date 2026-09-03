Сухи треви горят между жилищните блокове в столичния квартал „Дружба” в близост до езерото. От Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението съобщиха че сигналът за инцидента е получен в 16:41 часа.

На място е изпратен един пожарен екип който работи по потушаването на огъня. Властите подчертават че ситуацията е под контрол и няма никаква заплаха за здравето на гражданите или риск пламъците да обхванат по-голяма територия.

Какво предизвика пожара, изпепелил заведение на Каваци

Редактор: Мария Барабашка