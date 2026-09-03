Две германски туристки на възраст 34 и 42 години бяха открити в безсъзнание в хотелската си стая в курорта С'Аренал на остров Майорка. Според първоначалните данни те са получили тежко отравяне с въглероден оксид заради дефектен газопровод и в момента се намират в критично състояние.

Разследването разкрива подробности около инцидента. Оказва се че жените предупредили персонала за проблеми в стаята часове преди трагедията. Други гости, които са били настанени в същото помещение преди тях, били преместени още предния ден заради оплаквания от болки в гърлото.

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Роднини на пострадалите се свързали с хотела след като жените спрели да отговарят на мобилните си телефони. Служителите първоначално отказали да отключат стаята. Органите на реда се намесили и открили двете германки в безпомощно състояние на пода.

Една от пострадалите е преместена в специализирана клиника за спешно лечение с кислород в барокамера. Националната полиция и пожарната вече водят официално разследване за изясняване на обстоятелствата около тежката повреда в газовата инсталация на хотела.

Редактор: Мария Барабашка