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В колата му били открити чужденци, които не разполагали с необходимите документи за законен престой
52-годишен български гражданин е арестуван в Северна Гърция по подозрение, че е превозвал нелегални мигранти към Солун. Задържането е извършено при полицейска операция в района на Аспровалта, съобщават гръцки медии.
Българинът е спрян за проверка, докато пътувал с лек автомобил по направлението Кавала–Солун. В колата му полицаите открили чужденци, които не разполагали с необходимите документи за законен престой в страната.
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При акцията са участвали служители на гръцката полиция, включително представители на Граничната полиция в Като Неврокопи и специалното оперативно звено в Драма.
При отделна проверка в същия район е задържан и 37-годишен сръбски гражданин. Той също е обвинен, че е превозвал незаконно мигранти с автомобил. Според гръцките медии един от чужденците е бил укрит в багажното отделение на превозното средство.
Мигрантите, открити при двата случая, са иракски граждани. Полицията е иззела от задържаните парични средства и общо четири мобилни телефона, за които се предполага, че са били използвани за комуникация при организирането на превоза.
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Двамата задържани са предадени на компетентните гръцки власти, а срещу тях са образувани производства за незаконен превоз на мигранти. Арестите са част от засилените действия на гръцката полиция срещу каналджийските мрежи по маршрутите от района на границата с Турция към Солун.Редактор: Цветина Петкова
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