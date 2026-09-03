Сигнал за умряла риба и необичайно потъмняване на водите на река Струма е подаден в района на Кюстендил и Дупница, съобщава Елица Иванова - кореспонднет на БТА в Кюстендил. Снимки, публикувани в социалните мрежи, показват мъртва риба и участъци от реката с нетипично тъмен цвят на водата.

Според авторите на публикациите сред откритата мъртва риба има скобар, мряна и клен.

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От РИОСВ - София съобщиха, че по сигнала вече е извършена проверка. При нея не са установени производствени обекти в близост до посоченото място, които биха могли да бъдат причина за евентуално замърсяване на реката.

„В близост до мястото, за което е подаден сигналът, няма производствени обекти, които биха могли да са причина за евентуално замърсяване на реката“, заяви пред БТА Цвета Бояджиева от РИОСВ – София.

Сигналът е препратен по компетентност до Община Кюстендил и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Очакват се становищата на компетентните институции и резултатите от последващите проверки.

Към момента няма официално потвърждение за причината за смъртта на рибата или за необичайното оцветяване на водата.

Редактор: Георги Иванов