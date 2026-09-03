Двойка от Буенос Айрес спечели световния шампионат по сценично танго. Над 800 двойки от 47 държави се включиха в състезанието, което се проведе в аржентинската столица. Годишният шампионат е кулминацията на празниците, посветени на тангото в Буенос Айрес - традиция, призната от ЮНЕСКО за културно наследство.

"Истината е, че този път наистина му се насладихме. В предишни години, при други изпълнения, не успявахме да се отпуснем и да го изживеем напълно. Тази година усетихме емоцията още от квалификационните кръгове - това беше чиста и истинска емоция, идваща отвътре. И изглежда, че това си пролича, така че сме щастливи, че всичко се получи", каза световната шампионка по сценично танго Наир Шинка.

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"Понякога е разочароващо и трябва да продължаваш да опитваш, да бъдеш упорит. На сцената има хореография, която следваш, но детайлите ги импровизираш. Докато танцувате с партньора си, постоянно се случват неща, така че нищо не е механично и това е най-красивото. Емоцията се ражда от импровизацията, от това да дишаш по различен начин и да накараш същото движение, което си репетирал в залата, да изглежда различно на сцената. Това усещане е изключително силно", добави световният шампион по сценично танго Николас Шел.

Редактор: Ивета Костадинова