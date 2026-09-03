Междувременно няколко европейски държави предприеха дипломатически действия след случая в Лайпциг и обвиненията на Берлин към Москва. Реакциите последваха заключението на германското правителство, че Русия носи отговорност за опита за атака с дрон с експлозиви на летище Лайпциг/Хале на 4 август. Германският вътрешен министър Александер Добринт определи случая като част от познат модел на руски хибридни операции.

В Румъния руският посланик Владимир Липаев беше извикан в Министерството на външните работи. Букурещ изрази солидарност с Германия и протестира срещу предполагаемите хибридни действия на Русия. Ден по-рано румънският външен министър Оана Цою обяви, че дипломатът ще бъде привикан „в знак на пълна солидарност с Германия“. След срещата Липаев заяви, че е отхвърлил обвиненията, определяйки ги като „абсурдни, нелепи, неоснователни и неподкрепени с доказателства“.

Двамата заподозрени за опита за атака срещу летището в Лайпциг - с руски паспорти

Австрия също извика руския посланик във Виена. Външният министър Беате Майнъл-Райзингер заяви, че хибридните атаки застрашават сигурността на Европа, и призова за единна реакция на държавите от ЕС. По думите ѝ съществуващият европейски санкционен режим срещу хибридните заплахи трябва да бъде използван, за да бъде увеличена „цената, която Русия плаща за агресиите си“. Майнъл-Райзингер настоя и за категорично осъждане на случилото се от всички 27 държави членки.

Великобритания привика руския шарже д'афер, за да осъди случая в Лайпциг. Лондон изрази „пълна солидарност“ с Германия и определи случилото се като част от поредица от опити на руската държава да подкопае колективната сигурност и решимостта на съюзниците на Украйна.

Москва отхвърля обвиненията за съпричастност към случая. Руската страна заяви, че твърденията за нейна отговорност са изфабрикувани.

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Редактор: Цвета Лазаркова