Снимка: ОДМВР - Стара Загора
Иван Димитров е в неизвестност от 31 август
Полицията в Стара Загора издирва 76-годишния Иван Димитров от село Главан, община Гълъбово. Мъжът е в неизвестност от 31 август.
Той е нисък, с нормално телосложение, кестенява коса, без брада и без очила. В деня на изчезването си бил облечен със зелена тениска на бели райета, черен анцуг и черни обувки.
Мъжът не носи документи за самоличност, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.
Органите на реда призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Иван Димитров, незабавно да се свържат с полицията.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Павлина Дудева, кореспондент на БТА в Стара Загора
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