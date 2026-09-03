Полицията в Стара Загора издирва 76-годишния Иван Димитров от село Главан, община Гълъбово. Мъжът е в неизвестност от 31 август.

Той е нисък, с нормално телосложение, кестенява коса, без брада и без очила. В деня на изчезването си бил облечен със зелена тениска на бели райета, черен анцуг и черни обувки.

Мъжът не носи документи за самоличност, предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

Органите на реда призовават гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на Иван Димитров, незабавно да се свържат с полицията.

Редактор: Дарина Методиева