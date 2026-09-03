Глория Стайнем, една от най-разпознаваемите фигури на движението за правата на жените в САЩ, е починала на 92-годишна възраст, съобщава „Би Би Си“.

От нейната фондация обявиха в Instagram, че Стайнем е починала спокойно в дома си в Ню Йорк, заобиколена от много от хората, които са я обичали.

Писател, журналист, редактор и активист, Стайнем се превръща в едно от водещите лица на американското движение на жените през втората половина на XX век. В продължение на десетилетия тя защитава равноправието между половете и се включва активно в кампании за разширяване на правата и политическото представителство на жените.

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Преди повече от половин век Стайнем е сред основателите на Women's Action Alliance – организация, създадена за борба със сексизма и дискриминацията срещу жените.

Един от най-важните моменти в журналистическата ѝ кариера идва през 1972 г., когато тя участва в създаването на списание „Ms.“. Изданието се превръща в една от най-влиятелните медийни платформи на американския феминизъм и поставя във фокуса си теми, които дотогава често остават извън традиционните медии.

Още през 60-те години Стайнем привлича широко обществено внимание с журналистическите си материали. Сред най-известните е разследването ѝ за условията на работа на жените в нюйоркския Playboy Club. За него тя започва работа под прикритие като „Playboy Bunny“, а преживяното описва в материала „A Bunny's Tale“.

Стайнем е и сред основателите на National Women's Political Caucus през 1971 г. – организация, насочена към увеличаване на участието на жените в американската политика и заемането на изборни и ръководни длъжности.

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През годините тя се превръща в международно разпознаваем символ на т.нар. втора вълна на феминизма в САЩ. Работата ѝ обхваща не само равноправието между жените и мъжете, но и въпросите за репродуктивните права, насилието срещу жени, равенството на работното място и политическото представителство.

Родена през 1934 г. в Толедо, щата Охайо, Глория Стайнем остава активна като писател и обществена фигура в продължение на повече от шест десетилетия. С дейността си тя се превръща в едно от най-влиятелните имена в американското движение за правата на жените.

Редактор: Цветина Петкова