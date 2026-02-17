Почина Джеси Джексън - лидерът на движението за граждански права в САЩ, който по-късно бори за номинация за президентския пост. Той е издъхнал на 84-годишна възраст.

„Неговата непоколебима отдаденост на справедливостта, равенството и човешките права даде нов тласък на глобалното движение за свобода и достойнство“, се казва в изявление на семейството на Джексън.

We mourn with our brother Congressman Jonathan Jackson @rep_jackson and family on the passing of our beloved Reverend Jesse Jackson.



He was enduring and towering leader of the Civil Rights Movement in the United States of America and a renowned champion of the Anti-Apartheid… pic.twitter.com/ZXMikkK61R — Minister: International Relations and Cooperation (@RonaldLamola) February 17, 2026

Той е роден на 8 октомври 1941 г. в бедно семейство в Грийнвил, Южна Каролина. През 1984 и 1988 г. влиза в битката за място в кандидат-президентската надпревара в Демократическата партия. В периода 1991-1997 е „сенатор в сянка“ на Вашингтон, окръг Колумбия.

Джексън е основател на организацията с нестопанска цел Rainbow PUSH Coalition.

