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Руският генерал Николай Варпахович е бил прострелян в областта на главата и корема
Генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия на руските Въздушно-космически сили, е бил прострелян тази сутрин при покушение в Саратовска област. Това съобщават в руския Телеграм канал "Досието на шпионина".
Нападението е извършено около 7:00 часа местно време в населеното място Пробуждение, съобщават руските източници.
⚡️❗️BREAKING: An assassination attempt was made this morning on Major General Nikolai Nikolayevich Varpakhovich, commander of Russia’s 22nd Heavy Bomber Aviation Division of the Aerospace Forces’ Long-Range Aviation.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 3, 2026
The attack took place at around 07:00 near his home in… pic.twitter.com/T4HjV0srFh
Според разпространената информация нападателят е причакал Варпахович в близост до частно домовладение. По генерала са били произведени два изстрела с пистолет.
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Варпахович е бил ранен в областта на главата и корема. Състоянието му към момента е определяно като критично.
Извършителят все още не е задържан. Не са известни самоличността му и мотивите за нападението. До момента няма данни някой да е поел отговорност за покушението.
Генерал-майор Николай Варпахович е командир на 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия на Далечната авиация на руските ВКС. Подразделението е свързано с авиобаза „Енгелс“ в Саратовска област, където са базирани руски стратегически бомбардировачи.
Нападението се случва на фона на поредица от атаки срещу високопоставени представители на руските въоръжени сили след началото на пълномащабната война в Украйна. Засега обаче няма официални данни, които да свързват днешното покушение с конкретна организация или страна.Редактор: Георги Иванов
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