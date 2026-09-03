Генерал-майор Николай Варпахович, командир на 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия на руските Въздушно-космически сили, е бил прострелян тази сутрин при покушение в Саратовска област. Това съобщават в руския Телеграм канал "Досието на шпионина".

Нападението е извършено около 7:00 часа местно време в населеното място Пробуждение, съобщават руските източници.

⚡️❗️BREAKING: An assassination attempt was made this morning on Major General Nikolai Nikolayevich Varpakhovich, commander of Russia’s 22nd Heavy Bomber Aviation Division of the Aerospace Forces’ Long-Range Aviation.



The attack took place at around 07:00 near his home in… pic.twitter.com/T4HjV0srFh — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) September 3, 2026

Според разпространената информация нападателят е причакал Варпахович в близост до частно домовладение. По генерала са били произведени два изстрела с пистолет.

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Варпахович е бил ранен в областта на главата и корема. Състоянието му към момента е определяно като критично.

Извършителят все още не е задържан. Не са известни самоличността му и мотивите за нападението. До момента няма данни някой да е поел отговорност за покушението.

Генерал-майор Николай Варпахович е командир на 22-ра тежка бомбардировъчна авиационна дивизия на Далечната авиация на руските ВКС. Подразделението е свързано с авиобаза „Енгелс“ в Саратовска област, където са базирани руски стратегически бомбардировачи.

Нападението се случва на фона на поредица от атаки срещу високопоставени представители на руските въоръжени сили след началото на пълномащабната война в Украйна. Засега обаче няма официални данни, които да свързват днешното покушение с конкретна организация или страна.

Редактор: Георги Иванов