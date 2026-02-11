Окръжната прокуратура и полицията в Ловеч разкриха подробности за мащабна акция срещу разпространението на фалшива валута. При специализирана операция е задържан 51-годишен криминално проявен мъж, у когото и в чиито имоти са открити фалшиви евробанкноти на обща стойност над 206 000.

Разследването започнало след постъпила оперативна информация. Заподозреният бил установен и спрян за проверка от полицейски патрул в района на село Златна Панега. При опита на органите на реда да го претърсят мъжът се опитал да избяга, но бил задържан веднага.

При първоначалния личен обиск в него са намерени около 10 000 фалшиви евро. Последвали претърсвания на два адреса, където криминалистите открили още около 200 000 евро. Преобладаващата част от банкнотите са с номинал от 100 и 200 евро, но са намерени и такива от по 50 и 20 евро.

Според разследващите качеството на фалшификатите е изключително високо. Банкнотите са изработени така, че при липса на достатъчно внимание от страна на търговците лесно биха могли да бъдат пуснати в обращение в търговската мрежа.

Задържаният мъж е от Ловешко и е добре познат на органите на реда. Той има предишни осъждания за престъпления, свързани с документи, като част от разследванията срещу него все още са висящи.

Мъжът вече е привлечен като обвиняем за държане на подправени парични знаци в голяма стойност. Прокуратурата го е задържала за срок до 72 часа и подготвя искане за постоянна мярка „задържане под стража”. Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 8 години. Разследването продължава, за да се установи произходът на фалшивите пари и дали има изграден канал за тяхното разпространение.