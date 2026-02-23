86 процента от всички левове в обращение у нас вече са изтеглени. В икономиката ни все още остават 4.4 млрд. лева, които вероятно ще бъдат изтеглени до началото на август.

„На практика е решен проблемът с левовото обращение. То вече не е проблем”, подчерта председателят на Координационния център по приемане на еврото Владимир Иванов.

От октомври миналата година до вчера са извършени 9570 проверки от НАП. Произтеклите от тях глоби са 162 на брой, но общата им стойност е 404 хиляди евро или над 790 хиляди лева. Контролните органи припомнят, че до 8 август включително двойното етикетиране продължава да важи.

