Само за два месеца - от началото на октомври до момента, фискалните инспектори от НАП и служители на Комисията за защита на потребителите са проверили общо 564 търговски вериги и магазини в цялата страна с цел да установят дали има необосновано повишение на цените на стоките.

При контролните действия проверяващите са изискали документи за произход на стоката, данни, свързани с доставчици, доставни и крайни продажни цени, доставено и продадено количество, обороти, разходи и други.

Налагат сериозни глоби при липса на двойно обозначени цени

В 65 от проверените обекти екипите са установили ръст на цените на част от стоките без за това да има ясни и обективни икономически причини, за което са издадени актове. На 9 от тези търговци са връчени наказателни постановления, с които са определени санкции в размер на общо 45 000 лв. В 306 от магазините проверките все още продължават, като е необходимо търговците да предоставят в определения за това срок информация в Приходната агенция.

Освен за необосновано повишение на цените, при всяка проверка в търговски обект, извършена от НАП, фискалните инспектори следят и дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото.

Над 8000 са общо извършените проверки в търговски обекти в цялата страна от началото на годината, като от 9 октомври до момента от Приходната агенция са съставили над 20 акта заради некоректно отразяване на двете стойности в касовите бележки.

С промени в Закона за въвеждане на еврото в България през август на бизнеса беше даден двумесечен срок – до 8 октомври 2025 г. да приведе дейността си според нормативните правила.

Редактор: Цветина Петкова