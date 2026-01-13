Темата за агресията в училище и начините за нейното овладяване е често коментирана. В предаването „Социална мрежа“ по NOVA NEWS заместник-директорът на 51-во СУ „Елисавета Багряна“ Петя Костадинова и психологът Слави Стоев дискутираха корените на проблема и ролята на училищната общност.

„В училище се сблъскваме с всякакви ситуации. Най-важното е, че благодарение на училищния психолог и педагогическия съветник, които работят постоянно сред децата и учителите, се помага за навременното разрешаване на възникналите проблеми“, сподели Петя Костадинова. Според нея ранната превенция и постоянната комуникация между класните ръководители и специалистите са от решаващо значение, за да не се стига до ескалация и по-сериозни мерки.

Нова мода: Деца изготвят ценоразпис с различни видове насилие, които поръчител може да си купи

Слави Стоев подчерта, че фокусът трябва да бъде изместен от реакцията след инцидент към изграждането на фундаментални умения у подрастващите. „Най-добрите стратегии за справяне са свързани с работа в много по-ранна фаза върху способността за емоционална регулация. Това включва децата да могат да отлагат удоволствието, да понасят фрустрации и неприятни преживявания, без те да ги довеждат до пикови емоционални реакции“, обясни психологът.

По думите на специалистите съвременната среда често поставя децата в състояние на „допаминова зависимост“ поради постоянната стимулация от екраните. „Най-голямата опасност е да решим, че децата са виновни. Те растат в свят, в който агресията често е ценност, а стремежът към бързо задоволяване на нуждите е повсеместен“, заяви Стоев. Той допълни, че децата имат нужда от „скука и социализация“, за да се научат да управляват вътрешния си свят без външна стимулация.

Петя Костадинова отбеляза, че ролята на учителя също се трансформира под влияние на технологиите. „Ние като учители всеки ден се учим и израстваме заедно с децата, за да бъдем на тяхното ниво и да им предоставим това, от което имат нужда. Учениците имат огромна нужда от ангажираност – било то чрез хоби, спорт или друга дейност извън училище, където да насочат енергията си“, посочи тя.

Експертите бяха единодушни, че макар училищата да въвеждат технически мерки за сигурност като входни филтри и чип карти, истинската безопасност идва от подкрепата на емоционалния капацитет на децата да се справят с трудностите и несправедливостите по функционален начин.

Целия разговор гледайте във видеото.