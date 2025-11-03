По традиция месец ноември е посветен на мъжкото здраве. Една от основните цели на т. нар. Мовембър е да насърчи мъжете да посещават по-често профилактични прегледи. В тази връзка болница "Лозенец" организира безплатни кардиологични прегледи за представителите на силния пол от 3 до 7 ноември, включително. По темата говори кардиологът д-р Райна Ташева в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Какво включва прегледа:

• Преглед от лекар кардиолог

• ЕКГ

• Ехокардиография

• Индивидуална оценка на риска при пациентите

• Индивидуални препоръки за начина на живот и хранене

• При необходимост – кръвни изследвания

Д-р Ташева обясни, че навременната диагностика води и до по-бързо решаване на проблема. Тя посочи, че се наблюдава тенденция на "подмладяване" на хипертонията.

Рискови фактори:

• Наследствеността

• Небалансираното хранене

• Стресът

• Недостатъчното движение

• Прекомерна консумация на сол и алкохол.

Тези фактори може да доведат до атеросклероза, хипертония и по-сериозни последици.

Ранните сигнали на сърдечно-съдов проблем:

• Тежест в гръдната кост

• Недостиг на въздух при физическо натоварване

• Немотивирана умора

• Сърцебиене

• Намалена работоспособност

Какво включва годишната профилактика:

• Измерване на кръвното налягане

• Да се прави кардиологичен преглед

• Да се правят кръвни изследвания, включително кръвна захар и холестерол .

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова