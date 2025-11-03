Снимка: iStock
За профилактичните прегледи в болница "Лозенец" говори д-р Райна Ташева
По традиция месец ноември е посветен на мъжкото здраве. Една от основните цели на т. нар. Мовембър е да насърчи мъжете да посещават по-често профилактични прегледи. В тази връзка болница "Лозенец" организира безплатни кардиологични прегледи за представителите на силния пол от 3 до 7 ноември, включително. По темата говори кардиологът д-р Райна Ташева в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS.
Какво включва прегледа:
• Преглед от лекар кардиолог
• ЕКГ
• Ехокардиография
• Индивидуална оценка на риска при пациентите
• Индивидуални препоръки за начина на живот и хранене
• При необходимост – кръвни изследвания
Д-р Ташева обясни, че навременната диагностика води и до по-бързо решаване на проблема. Тя посочи, че се наблюдава тенденция на "подмладяване" на хипертонията.
Рискови фактори:
• Наследствеността
• Стресът
• Недостатъчното движение
• Прекомерна консумация на сол и алкохол.
Тези фактори може да доведат до атеросклероза, хипертония и по-сериозни последици.
Ранните сигнали на сърдечно-съдов проблем:
• Тежест в гръдната кост
• Недостиг на въздух при физическо натоварване
• Немотивирана умора
• Сърцебиене
• Намалена работоспособност
Какво включва годишната профилактика:
• Измерване на кръвното налягане
• Да се прави кардиологичен преглед
• Да се правят кръвни изследвания, включително кръвна захар и холестерол.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
