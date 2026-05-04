В Смолянския регион има няколко стотин свлачища, а в община Смолян са около 40, като те не са обезопасени. Това каза областният управител на Смолян Зарко Маринов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

Той обясни, че след свлачището двата обходните маршрута удължават пътуването Пампорово – Смолян с 15-20 минути. Единият път, който е през Рожен, е в добро състояние, посочи Маринов. Но подчерта, че на този, който е през село Стойките, има пропадане на подпорна стена покрай реката в края на селото – под 10 м. "Тя е пропаднала вече повече от 4 години, не се укрепва и движението е в една лента", обясни областният управител..

Той посочи, че при втория маршрут подпорната стена трябва да бъде укрепена и движението да бъде пуснато в двете ленти. Също така допълни, че това може да се случи за един месец. „В момента спорът е чия е подпорната стена – държавна или общинска”, допълни още областният управител.

Кои са обходните пътища в района на свлачището в Смолянско

Маринов беше категоричен, че в настоящата ситуация туризмът се затруднява. Част от работещите в Пампорово са от Смолян и те трябва да пътуват повече време, допълни той. И подчерта, че липсата на директна връзка между Пампорово и Смолян е проблем и за туристите. „Смолян ще загуби туристи заради този път”, беше категоричен той.

Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

Според него началото на ремонтните дейности по пътя на свлачището може да стартират догодина пролетта. И поясни, че първо трябва да започнат работа хидрогеолози, да бъдат изготвени проекти, те да бъдат одобрени, да бъде обявена обществена поръчка за изпълнител на ремонтите. Според областния управител свлачището е причинено от повечето дъждове и сняг. „Днес отпадна версията, че може язовирът, който се намира над свлачището, да е причинил преовлажняване и да го е предизвикал”, допълни още Маринов. Той подчерта, че при направените проверки от съответните институции няма забележки.

Редактор: Цветина Петрова