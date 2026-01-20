Дания не може да гарантира отбраната на острова, който е нейна автономна територия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп по повод напрежението около Гренландия. По думите му, по време на тазседмичния Световен икономически форум в Давос, САЩ ще обсъдят въпроса за придобиването на острова.

"Трябва да го имаме. Те не могат да го защитят. Датчаните са прекрасен народ. Познавам и лидерите им - и те са много добри хора, но те дори не стъпват в Гренландия", посочи държавният глава на САЩ.

Доналд Тръмп: Имаме нужда от Гренландия, ще ни се наложи да поемем собствеността

Пред медии във Флорида той потвърди, че е поканил руския си колега Владимир Путин да се присъедини към инициативата му за уреждане на глобални конфликти, наречена "Съвет за мир", предаде "Ройтерс".

Тръмп: Ще завладеем Гренландия - по лесния или по трудния начин

Редактор: Станимира Шикова