В момента доминиращият вариант на грип в нашата страна е H3N2, и по-точно - подвариантът K. Това каза в ефира на „Здравей, България“ проф. Тодор Кантарджиев. Той уточни, че вече се наблюдава увеличение на броя на заболелите, но България все още не е достигнала пика на епидемията, за разлика от франция, например.

По отношение на новия подвариант, Кантарджиев посочи: „Предава се по-лесно, но най-важното е, че не причинява заболяване, по-тежко от другите подварианти. Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения. Ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и колективният имунитет е такъв, че предполага масово заразяване. Особено опасно е за децата и най-вече тези на възраст между 5 и 14 години“.

Медикът каза още, че пикът се очаква в края на януари и началото на февруари. "Ако междусрочната ваканция на учениците бъде удължена с няколко дни, това би помогнало за намаляване на разпространението на вируса“, каза още специалистът.

Относно ваксините, Кантарджиев заяви: „Посланието на Европейското бюро на Световната здравна организация е хората да се ваксинират. У нас 91% от ваксините за възрастни над 65 години са вече използвани. При децата ваксините имат ефективност от 70% за предпазване от хоспитализация. При възрастните обаче, поради мутациите на вируса, ефективността е около 35–40%, което все пак гарантира по-леко протичане на болестта“.

Кантарджиев коментира и причините, поради които ваксинацията не е достатъчно разпространена навсякъде: „Защо не се полага безплатна ваксина за деца, особено като е без игла и може да се приложи в носа? Отговорът е, че става дума за пари, а не за интерес на общественото здраве“.

Професорът подчерта важността на профилактиката: „Един долар за профилактика спестява 10 долара за лечение. Ваксините са много ефективни, особено тези за носа, защото създават локален имунитет в лигавицата и унищожават всички грипни вируси, които попаднат там“.

Доц. Христиана Бацелова: Очакваме повишаване на заболеваемостта в края на януари

Епидемиологът доц. Христиана Бацелова предупреди, че след празничните семейни събирания е нормално да се наблюдава повишаване на заболеваемостта от респираторни инфекции, включително грип.

Медикът подчерта, че пикът на доминиращия грип може да изисква обявяването на грипна епидемия, като това се случва поетапно от регионалните здравни инспекции, в зависимост от броя на заболелите. Епидемиологът предложи и удължаване на междусрочната ваканция за учениците, тъй като в училищата контактът между децата увеличава риска от разпространение на инфекцията.

Специалистът обясни и характерните симптоми, които помагат за разпознаване на грипа: „Той започва много рязко – с втрисане, болки в стави и мускули, висока температура, силно главоболие. Пациентът се чувства толкова зле, че не може да извършва елементарните си ежедневни нужди“.

Тя уточни, че при COVID-19 и други респираторни инфекции началото е по-плавно, а при варицела се появява характерен обрив след температура. Доц. Бацелова призова при първи симптоми да се потърси компетентно медицинско лице – личен лекар, инфекционист или педиатър – и напомни за значението на ваксинацията и предпазните мерки като носене на маска, спазване на отстояние и проветряване на помещенията.

