Безработицата в Европейския съюз и в еврозоната продължава да намалява през януари 2026 г., показват най-новите сезонно коригирани данни на Евростат. България отчита най-ниското ниво на безработица сред страните от еврозоната.

През януари 2026 г. в еврозоната тя е 6,1%, при 6,2 през декември 2025 г. и 6,3 година по-рано. В целия ЕС показателят е 5,8%, спрямо 5,9 на сто през предходния месец и 6 през януари 2025 г.

По данни на Евростат общо 12,928 милиона души в ЕС са били без работа през януари. 10,770 милиона от тях са в еврозоната. На месечна база броят на безработните намалява със 185 000 души в ЕС и със 184 000 души в еврозоната. На годишна база спадът е съответно 274 000 души в ЕС и 273 000 души в еврозоната.

В България през януари 2026 г. - първият месец като пълноправен член на еврозоната - безработицата е 3,1%, което е най-ниското ниво в целия валутен съюз. През декември тя беше 3,2%. Евростат публикува и изчисление без данните за България - в този случай безработицата в останалите 20 страни от еврозоната е 6,2%.

След България най-ниска безработица в еврозоната има Малта - 3,4%, и Словения - 3,9%. Най-високи нива се отчитат във Финландия - 10%, Испания - 9,8%, както и във Франция и Гърция - по 7,7%.

Младежка безработица

През януари 2026 г. 2,9 милиона млади хора под 25 години са били без работа в ЕС, от които 2,3 милиона в еврозоната.

Младежката безработица в ЕС е 15,1%, което е лек спад спрямо 15,2% през декември 2025 г. В еврозоната показателят е 14,8% при 15,0% месец по-рано.

Спрямо декември броят на безработните младежи намалява с 27 000 души както в ЕС, така и в еврозоната. На годишна база младежката безработица спада с 27 000 души в ЕС, докато в еврозоната е отчетено увеличение от 12 000 души.

