Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че администрацията му ще подаде иск за обезщетение на стойност 1 млрд. долара от университета Харвард.

"Предявяваме обезщетение от един милиард долара от Харвард и в бъдеще не искаме да имаме нищо общо с университета", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Американското издание "Ню Йорк Таймс" посочи, че американският президент се отказал от първоначалното си искане да получи 200 млн. долара от Харвард.

През септември миналата година Тръмп изтъкна, че са в ход преговори с университета за сключването на споразумение за 500 млн. долара, като част от тази сума ще бъде използвана за откриването на професионални училища.

"Те искаха да приложат извънредно сложна и объркана концепция за програми за професионално обучение, но тя беше отхвърлена, защото беше напълно неподходяща и по наше мнение нямаше да даде резултат. Ставаше въпрос просто за начин Харвард да избегне голямо плащане от повече от 500 млн. долара, като тази сума трябва да бъде много по-голяма, имайки предвид отвратителните и тежки нарушения, които са извършили", заяви Тръмп.

Тръмп обвинява Харвард и други американски университети от престижната "Бръшлянова лига" в насърчаването на "прогресистка" и антисемитска идеология, като същевременно ги укорява, че не успяват да осигурят достатъчна защита на студентите с еврейски произход по време на демонстрации в подкрепа на Палестина. Така президентската администрация подаде съдебни искове, поиска огромни обезщетения и отне федерални субсидии от много университети.

Университетът в Колумбия се съгласи да изплати 200 млн. долара на президентската администрация през изминалото лято и прие правила, които му забраняват да взема предвид етническия произход на кандидатите при университетски прием или при наемането на служители. Университетът в Пенсилвания, друго учебно заведение от "Бръшляновата лига", също се поддаде на натиска, като заяви, че ще забрани на транссексуалните жени да участват в женски спортове.

