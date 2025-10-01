Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че администрацията му е постигнала сделка с Харвардския университет след месеци на преговори и че висшето училище ще плати 500 милиона долара.

"Линда оформя последните детайли", каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом, имайки предвид министърката на образованието Линда Макмеън.

"Те ще платят 500 милиона долара и ще управляват търговски училища. Ще учат хората как да използват изкуствен интелект и още много други неща", обяви държавният глава.

Харвардският университет не е коментирал изказването на Доналд Тръмп.

Администрацията на Тръмп заплаши училища, университети и колежи, че ще бъдат лишени от федерални средства заради въпроси, свързани с пропалестински протести срещу Израел във връзка с войната в ивицата Газа, климатични инициативи и политики, свързани с разнообразието, равнопоставеността и инклузивността.

Тръмп заяви, че университети като Харвард са допуснали прояви на антисемитизъм по време на пропалестински демонстрации.

По-рано президентът на Харвардския университет Алън Гарбър каза, че различни федерални мерки, предприети от администрацията на Тръмп, могат да доведат до загуба на финансиране за висшето училище в размер от близо един милиард долара годишно.

През март администрацията на Тръмп каза, че преразглежда девет милиарда долара под формата на федерални договори и грантове, предоставяни на Харвард.

През април администрацията изпрати писмо на Харвард с искане за промени и предупреждение, че в противен случай ще бъде замразено федерално финансиране в размер от над 2,3 милиарда долара.

Редактор: Цветина Петкова