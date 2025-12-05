Европейската комисия съобщи, че е установила нарушение от страна на социалната мрежа X на правилата за прозрачност.

Нарушенията са свързани с дизайна на синята отметка на потребителските профили, липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама, както и липсата на достъп до данни за изследователи.

Говорител на Комисията уточни на пресконференция, че платформата е глобена със 120 милиона евро, като е възможно налагането на допълнителни наказания. Той отбеляза, че това е първата глоба, наложена по европейското законодателство за цифровите услуги.

ЕК отбелязва, че през декември 2023 г. е предприела проверка дали X нарушава правилата при разпространение на незаконно съдържание и за ефективността на мерките за предотвратяване на манипулация на информацията. Тези проверки продължават, като през юли миналата година ЕК представи предварително заключение за нарушение.

ЕС заплаши Twitter със забрана

Тази стъпка със сигурност ще внесе напрежение в отношенията със Съединените щати. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс каза, че Европейският съюз атакува американски компании и глобява Х, защото не се занимава с цензура.

Според комисията, глобата няма нищо общо с цензуриране на съдържанието. Проблемът е, че режимът на Х със "синята отметка" е подвеждащ. Както и че компанията не позволява на анализатори достъп дори до публичните данни от дигиталните картотеки с реклами. Така не може да се провери коя реклама в Х е реална и зад коя се крие измама. За същите нарушения бяха разследвани и TikTok, но не им беше наложена санкция.

