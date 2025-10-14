Снимка:
Полетът е преминал изцяло по план
Компанията на Илон Мъск SpaceX изстреля успешно ракета „Старшип” от Тексас и я приземи в Индийския океан. Това е последният тестов полет преди компанията да започне да изстрелва нова версия на гигантската ракета, оборудвана с повече възможности за мисии до Луната и Марс.
Няколко минути след излитането от ракетата се отдели ускорителят Super Heavy и се приводни в Мексиканския залив.
За първи път: „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”
За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”
Последната мисия на ракетата през август сложи край на поредица от неуспешни тестове по-рано тази година.
Полетът късно снощи беше подобен на предишния, като отново разгърна тестово няколко макета на сателитите. Изпробвани бяха нови плочи на топлинния щит преди ракетата да се приземи в Индийския океан, западно от Австралия.Редактор: Петър Иванов
