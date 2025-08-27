Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Всичко мина по план, след три провала преди това
Успешен тест за гигантската ракета на компанията SpaceX. За първи път „Старшип” успя да пусне в околоземна орбита макети на сателит „Старлинк”. Досега всички опити се проваляха или бяха отменяни.
Десетият полет на 123-метровия „Старшип” трябваше да тества подобрения термичен щит и да опита да изкара в орбита въпросните макети. Изстрелването беше в 2.30 сутринта българско време от терминала на компанията в Тексас. „Старшип” успешно се отдели от ракетата носител и продължи по планираната треактория към Индийския океан. Там навлезе в атмосферата и новия термичен щит издържа на теста.
Собственикът на SpaceX Илон Мъск иска да използва ракетата за редица полети с екипаж до Луната. Първият трябва да е през 2027 г.Редактор: Калина Петкова
