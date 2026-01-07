Американски и украински представители продължават преговорите за гаранции за сигурността на Киев на 7 януари. Това съобщиха двете страни, след като срещите със западните съюзници доведоха до пробив, включващ механизъм за наблюдение, ръководен от САЩ, както и европейски многонационални сили, които ще бъдат разположени след евентуално примирие с Русия.

След най-голямата досега среща на т.нар. „Коалиция на желаещите“ в Париж, както европейските лидери, така и американските пратеници приветстваха напредъка, който потуши напрежението от последните дни заради агресивната външна политика на САЩ в Западното полукълбо под ръководството на президента Доналд Тръмп.

Франция, Великобритания и Украйна подписаха декларация на срещата в Париж

Гаранциите за сигурността на Украйна обаче ще влязат в сила едва след като бъде постигнато примирие, което да сложи край на почти четиригодишната война, предизвикана от пълномащабната инвазия на Русия през 2022 г. Намеренията на руския президент Владимир Путин остават неясни.

Украинският президент Володимир Зеленски и пратеникът на Тръмп Стив Уиткоф потвърдиха, че украински и американски официални лица ще продължат преговорите днес. Зеленски благодари на Вашингтон „за готовността му да предостави подкрепа във всички области“.

„Солидните“ гаранции ще предвиждат САЩ да ръководят механизъм за наблюдение на примирието с европейско участие, каза френският президент Еманюел Макрон след преговорите на 6 януари, на които се събраха представители на 35 държави, включително 27 правителствени ръководители.

Макрон, Зеленски и британският премиер Киър Стармър подписаха декларация за намерения, която предвижда Великобритания, Франция и други европейски съюзници да разположат войски на украинска територия след прекратяване на огъня.

Съюзниците се споразумяха също да създадат координационна клетка на коалицията САЩ-Украйна в Париж.

Макрон заяви, че Париж може да разположи „няколко хиляди“ френски войници в Украйна след войната.

Коалицията на желаещите постигна съгласие по Парижката декларация

Зеленски посочи, че преговорите са определили кои страни ще поемат водещата роля в осигуряването на сигурността и възстановяването, както и кои сили са необходими и как ще бъдат управлявани.

