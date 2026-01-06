Френският президент Еманюел Макрон обяви, че е постигнато съгласие по т.нар. Парижка декларация, която предвижда конкретни гаранции за сигурността на Киев, предаде Sky News. Участниците в днешната среща на Коалицията на желаещите в Париж се обединиха около мнението, че има напредък по стремежа за мир в Украйна, но подчертаха, че са необходими реални и дългосрочни гаранции за сигурност.

По думите на френския президент документът за първи път формализира оперативното сближаване между 35 държави. Декларацията включва механизъм за наблюдение на евентуално прекратяване на огъня под ръководството на САЩ, продължаваща подкрепа за украинските въоръжени сили, създаване на многонационални сили по въздух, суша и море, както и правни ангажименти на съюзниците за подкрепа на Киев при нова руска агресия.

Украинският президент Володимир Зеленски определи Парижката декларация като „много конкретно“ споразумение, което показва готовността на Европа да работи за мир. Той заяви, че Украйна вече разполага с яснота кои държави ще участват в договореностите и какъв ще бъде приносът им. „Има напредък в разговорите със САЩ относно механизмите за наблюдение на мира, но остават отворени въпроси, включително по преработения 20-точков мирен план и темата за териториите”, заяви Зеленски.

От американска страна специалният пратеник Стив Уиткоф заяви, че САЩ са „готови да направят всичко необходимо, за да постигнат мир“. Той подчерта, че разговорите с украинската делегация са напреднали и че страните до голяма степен са финализирали протоколите за сигурност. „Работи се по т.нар. „споразумение за просперитет“ за Украйна. Президентът Доналд Тръмп е убеден, че войната и „касапницата“ трябва да спрат”, допълни Уиткоф.

Зетят на Тръмп Джаред Кушнер определи парижката среща като „много важен етап“, но предупреди, че това само по себе си не означава автоматично постигане на мир. По думите му Украйна трябва да има увереност, че след евентуално споразумение ще бъде в безопасност, със солиден възпиращ механизъм и реални предпазни мерки, които да предотвратят повторение на конфликта.

Редактор: Ралица Атанасова