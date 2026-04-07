През първото тримесечие на 2026 г. са продадени 1 547 255 броя винетки. Най-предпочитани от шофьорите са годишните – 893 360 бр., следвани от седмичните – 343 119 бр. Купени са и 115 852 бр. еднодневни, 93 726 месечни, 77 254 уикенд, и 23 944 бр. тримесечни винетки. Приходите от винетки към края на март са 49 902 734 евро.

През април изтича валидността на над 56 хил. годишни винетки. Предвид предстоящите почивни дни около Великден се препоръчва шофьорите, които планират пътуване, да проверят валидността на винетките си на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“. След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на електронната винетка, независимо откъде е купена - от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

Пуснаха в продажба еднодневната винетка за леки автомобили

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Цените са следните:

• Годишна - 49,60 евро (97 лв.)

• Тримесечна - 27,61 евро (54 лв.)

• Месечна - 15,34 евро (30 лв.)

• Седмична - 7,67 евро (15 лв.)

• Уикенд - 5,11 евро (10 лв.)

• Еднодневна - 4,09 евро (8 лв.)

От АПИ призовават шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им винетка от интернет страницата www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси.

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.

При купуването на винетка е необходимо потребителите внимателно да преглеждат и проверяват въведената от тях или от съответния служител информация преди да потвърдят финалното плащане. Отговорността за попълване на коректна информация за номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетката е на собственика или ползвателя му. В случай на неправилно декларирани данни се счита, че не е заплатена дължимата такса за съответния автомобил.

Вписването на символите от регистрационния номер може да бъде и на кирилица, и на латиница, но да съответства на символите в самия регистрационен номер. При изписването на номера се въвеждат само букви и цифри. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са взаимозаменяеми. За цифра от номера трябва да се изпише 0 (нула), а за буква „О“. В случай че регистрационният номер съдържа тире, точка или интервал, те не се въвеждат.

Редактор: Габриела Павлова