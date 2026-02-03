Снимка: БГНЕС
Тя ще е валидна 24 часа от началния ѝ час
Тази нощ бе въведена в продажба еднократната винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа.
Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началните ѝ дата и час. Цената ѝ е 4,09 евро или 8 лв.
Изтича валидността на над 370 хиляди годишни винетки
Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта.Редактор: Ралица Атанасова
